Die Niederländer haben eine liberale Grundeinstellung und das gilt in diesem Fall auch für Louis van Gaal. „Das ist ihr gutes Recht“, meinte der Nationaltrainer der Oranjes in Doha zur Frage, was er denn davon halte, dass viele Fans die Spiele boykottieren würden. „Aber am Ende des Turniers, wenn wir im Finale stehen, hoffe ich, dass sie den Fernseher einschalten und sehen, wie gut wir sind“, fügte der Älteste des Stammes der WM-Teamchefs hinzu. Er hat sich im Lauf der Jahre mit sehr viel Selbstvertrauen ausgestattet, aber einen wie ihn kann ohnehin nichts mehr erschüttern.