Abseits oder kein Abseits? Diese Frage will man am Sonntag bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar leichter beantworten können. Möglich machen soll das eine neue Abseitstechnologie, die erstmals bei einer WM zum Einsatz kommen wird. Nachdem 2018 erstmals die VAR-Technologie eingeführt wurde, feiert nun also die nächste technische Neuheit ihr Debüt.