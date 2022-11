Die WM in Katar rückt näher, die Diskussion um die Kritik an der Vergabe wird immer lauter. Nicht zuletzt, weil WM-Botschafter Khalid Salman erklärte, homosexuelle Menschen hätten einen geistigen Schaden. Salman hat diese Aussage in der ZDF-Dokumentation "Geheimsache Katar" getätigt.

Sky-News-Moderator Thomas Fleischmann ist mit dieser Aussage gar nicht einverstanden – und outet sich live auf Sendung. Mit folgendem Zitat eröffnet er seine Sendung:

Auf Twitter ist der Ausschnitt der Begrüßung zu finden – und Fleischmann erhält viel Zuspruch.