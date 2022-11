Brasiliens Nationalteam bestreitet die WM in Katar mit Defensiv-Oldie Dani Alves (39), aber ohne Liverpool-Stürmer Roberto Firmino (31). Philippe Coutinho hat es ebenfalls nicht in den 26-Mann-Kader von Teamchef Tite geschafft. Der von Spielern aus der englischen Premier League (zwölf) dominierten Seleção gehört außerdem Arsenal-Stürmer Gabriel Martinelli an, der es erst auf drei Kurzeinsätze für das A-Team gebracht hat. Auch sein Klubkollege Gabriel Jesus ist dabei.

Der frühere Barcelona-Star Alves kickt mittlerweile bei Unam Pumas in der mexikanischen Liga. Er bestreitet seine dritte WM-Endrunde nach 2010 und 2014, 2018 verpasste er wegen einer Kreuzbandverletzung.

Einige Stars, wie etwa Neymar oder Alisson, mussten sich natürlich keine Sorgen machen, ob sie den Cut schaffen. Für andere war die Nominierung eben nicht so klar. Manchester Uniteds Stürmer Anthony zeigte seine pure Emotion vor dem Bildschirm, sein Gebet für die Nominierung wurde vom Jubel abgelöst.

Nicht nur Anthony fährt erstmals zu diesem Turnier, auch Richarlison von Tottenham ist Premieren-WM-Starter.

Nicht nur in Europa oder gar in England stationierte Kicker sind aber dabei, wenn es Ende November losgeht. Mittelfeldmann Everton Ribero von Flamengo fährt auch mit, seine Familie und ihn freut's, wie auch sein stolzer Klub postete.