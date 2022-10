Argentiniens Superstar Lionel Messi wird in Katar seine letzte Fußball-Weltmeisterschaft spielen. "Ob das meine letzte WM ist? Ja, ganz sicher", sagte der 35-Jährige am Donnerstag dem Fernsehsender "Star+". "Ich zähle die Tage bis zur WM", ergänzte der Angreifer von Paris Saint-Germain. "Ich möchte, dass es jetzt losgeht und denke schon darüber nach, was passieren und wie es für uns laufen wird, weil es die letzte sein wird."

Die WM konnte Messi bisher noch nie gewinnen, es wäre für ihn der krönende Abschluss seiner WM-Historie. Seine beste Platzierung erreichte er bei der WM 2014, wo er mit Argentinien erst im Finale gegen Deutschland unterlag.