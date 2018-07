Fulminante Ankunft der Fußballer Zagreb: 110.000 Fans am Hauptplatz, die Mannschaft seit fünf Stunden im Bus

Kroatien ist weiter im Ausnahmezustand. Die WM ist vorbei, heute jubeln Hunderttausende Menschen auf Zagrebs Straßen dem Vizeweltmeister zu. Die Mannschaft kämpft sich per Bus seit fünf Stunden vom Flughafen durch die Stadt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die "Vatreni" auf dem Bus durch Zagreb © AP

Es ist ein fulminanter Empfang, den die Kroaten ihrer Fußball-Nationalmannschaft, den "Vatreni" (Feurigen), rund um Luka Modric, Ivan Rakitic und Trainer Zlatko Dalic bereiten. Um 15:20 Uhr setzt der Flieger der Croatian Airlines mit den Vizeweltmeistern an Bord auf dem Flughafen in Zagreb auf, begleitet von mehreren Jets wurde zuvor eine Ehrenrunde über der Stadt gedreht.

Dort herrscht Ausnahmezustand - hunderte Busse hatten sich schon in den Morgenstunden aus allen Gegenden Kroatiens auf den Weg nach Zagreb gemacht, bereits knapp nach Mittag war der zentrale Trg Ban Jelacic mit 50.000 Menschen gut gefüllt.

Der Livestream zur Ankunft des kroatischen Nationalteams:

Mittlerweile spricht die kroatische Polizei von 110.000 Menschen, die am Hauptplatz auf das Team warten. 200.000 Personen sollen sich am Weg vom Flughafen ins Stadtzentrum befinden. Kroatische Medien berichten bereits vom "größten Empfang seit dem Papst-Besuch im Jahr 1994".

Das staatliche Fernsehen hatte die Bevölkerung aufgerufen, den "historischen Augenblick" zu feiern. Die Eisenbahn bot Tickets zum halben Preis an, damit Fans zum Empfang des Teams in die Hauptstadt reisen konnten. Die Stadtverwaltung von Zagreb hatte angeordnet, dass die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel am Montag gratis war.

Zagreb: Die fulminante Ankunft der "Feurigen" AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP 1/20

Zagreb aus der Sicht der Spieler: