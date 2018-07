Frankreich krönt sich zum Fußball-Weltmeister. In einem packenden Finale konnte die Equipe Tricolore mit 4:2 triumphieren und sich so die Krone im Weltfußball aufsetzen.

© AP

Das Spiel wurde von Beginn an von den Kroaten dominiert. Der Spielverlauf hätte für sie aber kaum bitterer kommen können. Nach einem Freistoß, den Antione Griezmann – zumindest diskussionswürdig – herausgeholt hatte, köpfte Halbfinalheld Mario Mandzukic den Ball ins eigene Tor. Die kroatische Antwort kam, wie gewohnt, poswendend: Ivan Perisic schnappte sich nach einer wirren Strafraumszene die Kugel, legte sie sich in einer eleganten Bewegung auf den linken Fuß und hämmerte sie ins lange Eck.

Nach dem vielumjubelten Ausgleich kassieren die Kroaten einen bitteren Elfmeter, nachdem Torschütze Perisic bei einem Eckball für die Franzosen mit seiner Hand die Flanke abwehrte. Nach dem Studium der Videoaufnahmen gab der Schiedsrichter Elfmeter für Frankreich. Griezmann verwertete eiskalt zum 2:1-Pausenstand.

Nach der Halbzeitpause blieb der kroatische Druck bestehen, doch das nächste Tor gelang erneut den Franzosen – quasi aus dem nichts. Paul Pogba kam nach einem Konter zu wei Schusschancen, sein zweiter Versuch fand auch die Rückseite des Netzes. Die vorläufig "endgültige" Entscheidung geschah durch Shootingstar Kylian Mbappe, der mit einem satten Schuss vor dem Strafraum abzog und somit das 4:1 erzielte. Danijel Subasic sah da nicht sicher aus.

Sicher sah auch Frankreichs Pendat Hugo Lloris wenige Momente später nicht aus, als er Mandzukic umdribben wollte und ihm so das 4:2 am Silbertablett servierte. Trotz anhaltendem Druck bis in die 90. Minute konnten die Kroaten keinen weiteren Anschlusstreffer erzielen. Frankreich gewinnt dieses Finalspiel mit den selben Tugenden, durch das sie sich durch das gesamte Turnier manövrieren konnten: Ruhe, gepaart mit Effektivität.

Luka Modric: "Wir haben nichts zu bedauern, wir waren für den Großteil des Spiels die bessere Mannschaft. Leider haben ein paar ungeschickte Tore es in ihre Richtung gedreht. Sie werden feiern, aber wir können erhobenen Hauptes sein. Wenn die Emotionen runtergehen, werden wir das Match klarer analysieren können. Ich bin stolz auf den Award für den besten Spieler. Der unglaubliche Support durch die Fans macht mich noch glücklicher. Du weißt, dass du trotz der Niederlage etwas Großes erreicht hast, aber es ist hart, wenn man so nahe dran ist und noch verliert."

Trotz verpasstem Titel Modric war der beste Spieler des Turniers

Zlatko Dalic (Trainer Kroatien): "Ich habe den Spielern gesagt: Ihr könnt erhobenen Hauptes gehen, ihr könnt stolz sein. Hätte uns einer vor dem Turnier gesagt, dass wir Vizeweltmeister werden, hätten wir das wunderbar gefunden. Ich danke all meinen Spielern. Wenn ich zurückblicke, erfüllt es mich mit Stolz."

Kylian Mbappe (Gewinner des "Best Young Player-Awards"): "Ich bin so glücklich. Unsere Ambition war es, zu gewinnen. Der Weg zum Titel war weit, aber wir sind sehr stolz darauf, dass wir die Franzosen glücklich machen konnten, damit sie ihre Alltags-Sorgen vergessen können. Jetzt feiern wir, und wir werden den ganzen Sommer feiern. Es gibt eine Zeit für alles - in ein paar Wochen werden wir dann wieder mit der Arbeit beginnen können."