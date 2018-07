Facebook

Neben dem begehrten Pokal, bekommt die siegreiche Nation noch ein kleines "Taschengeld". © APA/AFP/THOMAS SAMSON

Großer Ansturm beim Public Viewing in Paris

Schon Stunden vor Anpfiff des Finales der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Frankreich und Kroatien in Moskau war die Public-Viewing-Zone am Eiffelturm in Paris voll besetzt. "Wir können aus Sicherheitsgründen keine weiteren Personen einlassen", teilte die Polizei am Sonntagnachmittag auf Twitter mit. Die maximale Zuschauerzahl von 90.000 war bereits erreicht.

Tausende Fans stauten sich vor den Eingängen des abgesperrten Gebiets auf dem Champ de Mars. Beim Einlass kam es teils zu tumultartigen Szenen. 4.000 Sicherheitskräfte waren nach offiziellen Angaben für den Schutz der Fans in Paris im Einsatz.

Auch in Kroatien ist alles voll: Knapp 50.000 Fans feuern ihre Mannschaft beim Public Viewing an.

Geldregen

Der Sieger des Finales bei der Fußball-WM in Russland darf sich auch über 38 Millionen US-Dollar (32,5 Millionen Euro) freuen. Das unterlegene Team im Duell zwischen Frankreich und Kroatien am Sonntag in Moskau erhält immerhin noch 28 Millionen Dollar. Die Prämien für die Finalisten wurden im Vergleich zur WM 2014 in Brasilien um jeweils drei Millionen angehoben.

Der Weltverband FIFA schüttet insgesamt 400 Millionen Dollar an die Teilnehmer aus.

Putin reicht Staffelstab weiter

Wenige Stunden vor dem Finale der Fußball-WM in Russland hat Präsident Wladimir Putin symbolisch die Geschäfte an den Ausrichter des nächsten Turniers 2022, den Emir von Katar, übergeben. Der Kremlchef überreichte Scheich Tamim bin Hamad al-Thani am Samstag in Moskau einen Fußball, wie er auch beim Finalspiel Frankreich gegen Kroatien zum Einsatz kommen sollte.

Er sei überzeugt, dass Katar die WM genauso gut ausrichten werde wie Russland, sagte Putin der Agentur Interfax zufolge und bot Hilfe an: "Wir sind jederzeit bereit, die Erfahrungen zu teilen, die wir gesammelt haben."

Der Scheich sagte, er hoffe, dass die Auswahl von Katar 2022 noch besser abschneiden werde als die russische Sbornaja bei ihrer Heim-WM. Allerdings sagte auch Putin, er hoffe, dass die russische Mannschaft dann noch über das Viertelfinale hinauskomme.

Putin wollte vor Anpfiff des letzten WM-Spiels auch noch mit den Staatschefs der Finalgegner zusammentreffen, Emmanuel Macron aus Frankreich und Kolinda Grabar-Kitarovic aus Kroatien.

Großes Polizeiaufgebot in Wien

Bei dem heutigen Fußball-Weltmeisterschafts-Finale zwischen Frankreich und Kroatien wird die Wiener Polizei erneut mit einem Großaufgebot im Einsatz sein, um Ausschreitungen zu vermeiden. Insgesamt werden 350 Beamte präsent sein. Die Exekutive wies in einer Aussendung erneut darauf hin, dass "die Verwendung jeglicher pyrotechnischer Gegenstände im Stadtgebiet verboten ist".

"Polizeilicher Ablauf und Maßnahmen werden ähnlich organisiert sein wie zuletzt beim WM-Halbfinalspiel, wo es aufgrund des hohen Personaleinsatzes zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen ist", hieß es in der Aussendung. Der polizeiliche Einsatz konzentriert sich wieder auf den Bereich der Ottakringer Straße, wo es in der Vergangenheit – insbesondere seit der Europameisterschaft 2008 – "im Zuge von Fußballspielen immer wieder zu größeren Auseinandersetzungen verschiedener ethnischer Gruppen gekommen ist".

Kroatischer Salzburg-Legionär heiß begehrt

4600 Reisepässe ausgestellt

Kroatiens Fans haben kurzerhand eine Reise nach Moskau zum WM-Finale geplant. Die kroatische Polizei stellte kurzfristig 4600 Reisepässe aus.