Karriereende für WM-Titel"Ich würde meine Schuhe in die Ecke stellen"

© (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN)

Kroatiens Ivan Rakitic ist fasziniert von der Euphorie in der Heimat und aller Welt. "Gäbe es ein Stadion für 4,5 Millionen Menschen - es wäre voll", sagte der Star des FC Barcelona bei einer Pressekonferenz am Freitag in Moskau mit Blick auf die Einwohnerzahl seines Landes und ergänzte: "Wir haben 4,5 Millionen Menschen auf dem Platz, das ist das größte Spiel unseres Lebens."

Angesichts des Zuspruchs aus aller Welt vor dem Endspiel im Luschniki-Stadion habe er das Gefühl, "Hunderte von Millionen sind für uns am Sonntag. Ich habe Nachrichten aus Deutschland, von überall aus der Welt. Was mich wirklich glücklich macht." Der 30-jährige gebürtige Schweizer würde seine Karriere für den WM-Pokal beenden. "Ich würde jeden Preis bezahlen und dafür sogar am Montag meine Fußballschuhe in die Ecke stellen."