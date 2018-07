Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nestor Pitana, hier im Viertelfinale zwischen Frankreich und Uruguay © APA/AFP/FRANCK FIFE

Der argentinische Schiedsrichter Nestor Pitana ist der Spielleiter des Finales der WM in Russland. Der 43-Jährige wurde vom Weltverband FIFA für das Endspiel Frankreich - Kroatien am Sonntag (17.00 Uhr MESZ) in Moskau nominiert.

Referee designations FWC 2018 Match 64: #FRA⁠🆚#CRO⁠ ⁠⁠(15 July) FINAL



Referee: Nestor PITANA (ARG)

ASR 1: Hernan MAIDANA (ARG)

ASR 2: Juan P. BELATTI (ARG)

4th Off. Bjorn KUIPERS (NED)

Res.Ass.Erwin ZEINSTRA (NED)@FIFAWorldCup pic.twitter.com/iqJmgyxZPk — FIFA Media (@fifamedia) 12. Juli 2018

Pitana ist der zweite Argentinier nach Horacio Elizondo, der ein Endspiel bei der Weltmeisterschaft pfeifen darf. Elizondo leitete 2006 das Finale zwischen Italien und Frankreich, in dem Zinedine Zidane die Rote Karte sah und das die Italiener im Elfmeterschießen für sich entschieden.

Für Pitana ist es bereits der fünfte Einsatz beim Turnier in

Russland und hat schon Erfahrungen mit beiden Finalisten. So leitete der Argentinier die Viertelfinalpartie zwischen Frankreich und Uruguay sowie das Achtelfinale zwischen Kroatien und Dänemark. Außerdem war der Unparteiische im Eröffnungsmatch Russland - Saudi-Arabien sowie in der Partie Mexiko gegen Schweden im Einsatz. Pitana empfahl sich mit ausdrucksstarkem Auftreten.

Für das Spiel um Platz drei zwischen England und Belgien am

Samstag in St. Petersburg wurde Alireza Faghani als Referee berufen.

Der Iraner überzeugte bei diesem Turnier bisher mit starken

Leistungen.