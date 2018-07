Facebook

Robert Lewandowski traf gemeinsam mit Ehefrau Anna die Entscheidung, beim FC Bayern bleiben zu wollen © APA

Der zuletzt wechselwillige Robert Lewandowski bleibt in München. Nach Informationen der "Bild" ist ein Wechsel für den Torschützenkönig der Bundesliga vom Tisch. Immer wieder wurde der Pole mit Top-Clubs in ganz Europa in Verbindung gebracht - allen voran: Real Madrid. Im Sommer wollte der 29-Jährige eigentlich den großen Wechsel forcieren. Heuerte dafür extra in Pini Zahavi einen neuen Berater mit besten Kontakten zu Paris Saint-Germain und Real an.

Die Entscheidung für die Bayern soll im Urlaub mit Ehefrau Anna und Töchterchen Klara am Strand gefallen sein. Mit ein Grund ist sicher die schwache Leistung bei der WM. Es fehlt ein lukratives Angebot.

Doch schon der neue Bayern-Coach Niko Kovac sagte auf seiner Vorstellung: "Wir rücken nicht davon ab, dass Robert Lewandowski auch in diesem Jahr beim FC Bayern spielen wird. Ich habe gesagt, wie wichtig er ist. Er ist ein Weltklasse-Stürmer, der viel geleistet hat für Bayern und in Zukunft noch sehr viel leisten wird."

Nun will der 29-Jährige mit den Bayern sein großes Ziel erreichen und den CL-Titel holen. Daher will er Ende Juli intern die Probleme am Saisonende ansprechen, als viele Stars verletzt und müde waren - um sich endlich seinen Traum zu erfüllen. Für seinen bis 2021 laufenden Vertrag in München wäre zudem eine stattliche Ablöse angefallen.