Die Gerüchte von einem Wechsel von Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus Turin verdichten sich. Am Dienstag, 10. Juli, kommt es in Madrid zu einem Gipfeltreffen zwischen Real-Präsident Perez und Ronaldos Manager Mendes.

Cristiano Ronaldo wird nicht auf dem Hintern landen, sondern sehr wahrscheinlich bei Juventus Turnin © APA

Verlässt Cristiano Ronaldo Real Madrid oder nicht? Juventus Turin wird seit Tagen als Abnehmer gehandelt. Der ehemalige Juve-Manager Luciano Moggi behauptete vor einiger Zeit, der Portugiese hätte in München bei Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt bereits den fälligen Medizincheck für den Wechsel zur "Alten Dame" erfolgreich absolviert. Wie die italienische Zeitung "Tuttosport" berichtet, könnte bereits am Dienstag, 10. Juli, die Zukunft des Superstars entscheiden.

Demnach kommt es in Madrid zu einem Gipfeltreffen zwischen Ronaldos Berater Jorge Mendes und Real.Boss Sergio Perez. Dort sollen unter vier Augen die Details des Deals verhandelt werden. Aus gut informierten Kreisen des italienischen Klubs heißt es, dass Juve bereit ist, für Ronaldo 100 Millionen Euro und einen Kicker zu bezahlen. Sollte es zu einer Einigung kommen, könnte der Transfer noch in dieser Woche finalisiert werden, so "Tuttosport".

Am Sonntag, 8. Juli, hatte Juventus den nächsten Hinweis für einen möglichen Transfer geliefert. Im chinesischen sozialen Netzwerk Weibo veröffentlichten die Italiener auf ihrem offiziellen Kanal ein Video, das sich um die Rückennummer sieben dreht und alle Spieler zeigt, die diese Nummer bislang in Turin getragen haben. Kurz nach der Veröffentlichung löschten die Verantwortlichen den aber wieder.