Portugals Team-Kapitän Cristiano Ronaldo hat das WM-Aus seines Landes schnell verarbeitet. Zumindest sieht der Superstar von Real Madrid beim Familien-Urlaub in einem Luxus-Resort in Griechenland sehr entspannt und glücklich aus.

Familien-Urlaub in Griechenland

Cristiano Ronaldo lässt sich von Freundin Georgina füttern © Instagram

Bei der Fußball-WM in Russland sind Superstar Cristiano Ronaldo und Portugal im Achtelfinale ausgeschieden. Damit erhielt der Superstar von Real Madrid die nötige Zeit, um sich den wohlverdienten Urlaub zu gönnen. Gemeinsam mit seiner Familie und Freundin Georgina genießt der Champions-League-Sieger die freie Zeit in einem Luxus-Resort in Griechenland.

Nice holidays with beautiful people 💙 Ein Beitrag geteilt von Museu CR7 (@museucr7funchal) am Jul 8, 2018 um 11:16 PDT

Wie griechische Medien berichten, erholen sich beide auf der Halbinsel Peloponnes im Süden des Landes. Der Weltfußballer soll im Privatjet angereist sein, um dann mit einem Helikopter in ein exklusives Ressort abseits der Öffentlichkeit weiterzufliegen – eigene Security inklusive. Ronaldo relaxt dort mit der ganzen Familie, mit dabei auch sein Sohn aus einer früheren Beziehung Cristiano Jr. (8), und sein Bruder Hugo.

Nach dem WM-Aus seiner Portugiesen im Achtelfinale gegen Uruguay (1:2) könnte es der letzte Urlaub für Ronaldo vor seinem Wechsel nach Italien sein. Seit Wochen verdichten sich die Gerüchte, dass der Real-Star Spanien verlässt und zu Juventus Turin geht. Im Gespräch sind eine Ablöse von 100 Mllionen und ein Nettogehalt von 30 (!) Millionen im Jahr.