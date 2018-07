Facebook

Luis Enrique © AP

Der frühere Torhüter Jose Francisco Molina wird neuer Sportdirektor des spanischen Fußball-Verbandes (RFEF). Der 47-jährige Ex-Nationalspieler folgt Fernando Hierro nach, der zwei Tage vor WM-Start als Teamchef für den geschassten Julen Lopetegui eingesprungen war. Hierro trat nach dem WM-Aus im Achtelfinale am Sonntag zurück und wollte auch nicht mehr in sein ursprüngliches Amt zurückkehren.

Molina war am Montag der erste sportliche Verantwortliche, den der Verband nach der WM-Pleite neu benannte. RFEF-Präsident Luis Rubiales befindet sich auch auf Trainersuche. Laut übereinstimmenden Medienberichten vom Montag hat sich der Verband bereits auf den früheren FC-Barcelona-Coach Luis Enrique festgelegt. Der 48-Jährige hatte mit den Katalanen von 2014 bis 2017 unter anderem zwei spanische Meistertitel und 2015 die Champions League gewonnen.

Nicht viel ändern

Lopetegui hatte seinen Posten unmittelbar vor dem WM-Start abgeben müssen, nachdem sein anstehender Wechsel zu Real Madrid bekanntgeworden war. Unter Interimscoach Hierro kam im Achtelfinale gegen Gastgeber Russland im Elfmeterschießen das Aus. Man wolle auch nach dem frühen Scheitern in Russland im Prinzip nicht viel am Stil der Nationalmannschaft ändern, sagte Molina bei seiner Präsentation am Montag in Madrid. Darum werde sich aber in erster Linie der künftige Trainer kümmern, betonte er.

Molina spielte bis 2007 als Profi unter anderem in seiner Heimatstadt Valencia. Seine besten Jahre erlebte er als Keeper von Atletico Madrid (1995-2000) und Deportivo La Coruna (2000-2006). Mit den Madrilenen holte er 1996 das Double aus Meisterschaft und Cup. Molina bestritt neun Länderspiele. Bei den Europameisterschaften 1996 und 2000 stand er ebenso wie bei der WM 1998 im Kader. Als Trainer war er unter anderem bei Villarreal, beim SC Kitchee in Hongkong und zuletzt bei Atletico San Luis in Mexiko tätig.