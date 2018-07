Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Belgier sind siegessicher © APA/AFP/BENJAMIN CREMEL

Mit viel Witz und Kreativität bereiten sich die Belgier auf das Semifinale der Fußball-WM am Dienstag gegen Frankreich vor. Die Brüsseler U-Bahn etwa dekorierte zu Ehren des Nationalteams einige Metrostationen um: So wurde die Station "Demey" kurzerhand in "En Demey Finale" (im Halbfinale) umbenannt. Aus der Station "Merode" wurde "Merode Duivels" in Anspielung auf die "roten Teufel".

Ganz Belgien ist durch den Erfolg seiner Nationalmannschaft in ein wahres Fußball-Fieber verfallen. In den Geschäften sind kaum noch Trikots der "roten Teufel" erhältlich. In fast allen Straßen der Hauptstadt hängen Belgien-Flaggen an den Häusern - bemerkenswert für ein Land, das nicht gerade für seinen Nationalismus bekannt ist. Vergessen scheint in diesen Tagen das schwierige Verhältnis zwischen frankofonen Wallonen und niederländischsprachigen Flamen.

Beobachter schreiben den belgischen Fußballerfolg bereits Auswirkungen auf die Politik zulasten der flämischen Nationalisten zu. "Die Nationalmannschaft? Gut für Charles, schlecht für Bart", titelte die Brüsseler Zeitung "Le Soir" in Anspielung auf Premier Charles Michel und den Chef der N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie) Bart De Wever.

Auch an den Rückspiegeln der Autos haben viele Fans ihre Belgien-Banner befestigt. So manch einer hat seinem Auto rote Hörner und einen Teufelsschwanz aufgesetzt - so groß ist das Mitfiebern mit den roten Teufeln.

Public Viewing ist in diesem Jahr in Brüssel besonders populär. Wegen des großen Publikumsandrangs auf öffentlichen Plätzen in der Hauptstadt zu den WM-Spielen musste die Polizei bereits den weiteren Zugang sperren. Allerorts herrschen strenge Sicherheitsvorschriften. Nach den Terroranschlägen in Brüssel 2016 dürfen etwa keine Rucksäcke mehr zum Public Viewing mitgenommen werden.