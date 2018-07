Katar und die WM der vielen Neuerungen

Facebook

Die WM in Russland erreicht in wenigen Tagen erst ihren Höhepunkt, und doch wirft das nächste Turnier bereits seinen Schatten voraus. Die Weltmeisterschaft in Katar 2022, die ja bekanntlich schon aufgrund der Terminierung für Aufsehen sorgt (Eröffnungsspiel am 21. November, Finale am 18. Dezember), könnte zur Mega-WM werden. Vize-Organisationschef Nasser Al Khater kündigte in Russland nämlich an: „Ja, es ist machbar.“ Mit „es“ ist eine Endrunde mit 48 Teams gemeint. „Wenn wir sehen, dass es zum Vorteil des Fußballs und der WM ist, und wir denken, dass es einen Mehrwert bietet, wären wir dafür“, ergänz Al Khater. FIFA-Präsident Gianni Infantino habe der „FIFA-Administration den Auftrag erteilt, die Möglichkeit mit 48 Teams mit Katar zu besprechen“.

Aktuell ist eine Endrunde mit – wie bisher üblich – 32 Nationen geplant. Eine Mega-WM wäre in nur einem Land aufgrund der begrenzten Anzahl von Stadien kaum möglich, Katar müsste sich also um einen Co-Gastgeber umschauen – sonst wären die 16 geplanten Gruppen zu je drei Nationen wohl nicht zu realisieren. Oder aber der Zeitraum des Turniers müsste erheblich verlängert werden. Al Khater denkt sogar laut über eine K.o.-Phase vor der WM nach, um die 48 Teams auch in einem verkürzten Zeitraum teilnehmen zu lassen. So sollen 16 Nationen gesetzt sein, 32 weitere könnten in einem Play-off ihr Ticket für die Gruppenphase lösen. „Dieses Sudden-Death-Element könnte für ein Überraschungsmoment sorgen. Wenn das Format aufregend ist, warum nicht?“, sagt Khater.

Europa hat ab spätestens 2026, vielleicht aber eben schon 2022 drei WM-Teilnehmer mehr, Afrika würde am meisten profitieren und gleich vier Nationen mehr an den Start schicken dürfen. „Der Fußball ist global. Das Fußballfieber in einem qualifizierten Land ist die größte Werbung für den Fußball, die es geben kann“, sagt Infantino.

Warum die FIFA die Anzahl der WM-Teilnehmer lieber früher als später aufstocken möchte, ist aber wohl für jedermann offensichtlich, blickt man auf folgende Studie: 16 zusätzliche Teams bescheren der FIFA rund 640 Millionen Euro mehr Gewinn. Ursprünglich war die Aufstockung auf 48 Teams erst für die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA geplant gewesen.