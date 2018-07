Kroatiens Karo-Party geht weiter: Luka Modric und Co. greifen nach dem Titel – und ein ganzes Land ist wie in Trance.

Die Feier am Hauptplatz in Zagreb © APA/AFP/DENIS LOVROVIC

Kroatiens endlose Karo-Party wogt weiter. Im fernen Sotschi zelebrierte Landesmutter Kolinda Grabar-Kitarovic den Triumph im Elfmeterkrimi gegen die Russen vor den Augen ihres sprachlosen Gastgebers Dmitri Medwedew mit einem erleichterten Siegestanz. Und auch in der Heimat brachen nach dem erlösenden Treffer von Ivan Rakitic alle Dämme: Von Dubrovnik bis Vukovar machten die Fans die Nacht zum Tag, feierten ausgelassen den erstmaligen Einzug in ein WM-Halbfinale seit zwei Jahrzehnten – damals, 1998, gab es in Frankreich im Halbfinale eine Niederlage gegen den späteren Weltmeister Frankreich und Platz drei.