Das Thema ist nicht appetitlich, aber die Suche nach Gründen interessant: Warum spucken Fußballer so gerne? Die Antwort findet sich in den Tiefen der Psyche.

Eine der berühmtesten Spuckszenen im Fußball: Rijkaard gegen Völler bei der WM 1990 © APA

Haben Sie schon jemals Roger Federer in Wimbledon auf den Rasen oder Marcel Hirscher in den Schnee spucken sehen? Eher nein. Ein wenig anders verhält es sich da schon bei den Herrn Fußballern. Schon bevor die Ballesterer das Spielfeld betreten, entledigen sie sich das erste Mal ihres Speichels, Kamera-Nahaufnahme hin oder her. Aus gegebenem Anlass - während der Weltmeisterschaft in Russland konnten schon eine Vielzahl menschgewordener Lamas geortet werden - drängt sich die Frage auf: Warum bringen ausgerechnet die Fußballer ihre Speicheldrüsen nicht unter Kontrolle?

Aus physiologischer Sicht könnte man sich den unappetitlichen Auswurf so erklären, dass die Ballzauberer aufgrund der erhöhten Anstrengung im Laufe einer Partie von der Nasen- auf die Mundatmung umstellen, dieser irgendwann austrocknet und man sich deshalb des zähen Flüssigkeitsgemisches entledigen muss.

Spucken vor dem ersten Schritt

Das Problem: Spieler, die etwa eingewechselt werden, spucken schon auf den Boden, ehe sie mit dem ausgetauschten Spieler abklatschen und auf ihre angewiesene Position sprinten. Die kurzen Aufwärmübungen und das nochmalige Schnüren der Schuhe kann dabei jedoch niemals so kräfteraubend gewesen sein, dass es zu besagtem trockenen Mund und dessen Folgen kommt. Zudem entkräftend: Fußballerinnen spucken quasi nie und Fußballer bei einem Hallen-Kick ebenso nicht.

Also kann die Antwort nur in den Tiefen der Psyche liegen. Kramt man im Internet, ist man überrascht, wie viele Artikel dieses zu dem heiklen Thema ausspuckt. Oft zitiert wird dabei Heinz-Georg Rupp. Geht es nach dem Psychotherapeuten und Ex-Mentaltrainer von Bayer Uerdingen, so handelt es sich dabei um eine "nonverbale Meinungsäußerung" sowie ein Abstecken des Reviers. Zudem gehöre das Spucken in Fußballkreisen zum "guten Ton" und würde über Generationen (via Vorbildwirkung der Idole) weitergegeben.

Also keine guten Aussichten für alle Gegner spuckender Balltreter. Interessant: Zu Zeiten der Schweinegrippe wurde das Ausspucken von manchen Fußballvereinen verboten. Alternative ist das aber natürlich auch keine.