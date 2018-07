Facebook

Englands Fans sind aus dem Häuschen © APA/AFP/MAXIM ZMEYEV

Nach dem 2:0-Viertelfinalsieg gegen Schweden waren Englands Fans natürlich aus dem Häuschen. Immerhin stehen die "Three Lions" erstmals seit 28 Jahren wieder in einem Halbfinale, wo es nun am Mittwoch in Moskau gegen die Kroaten geht. Doch wie feiert man am besten einen Sieg über Schweden? Richtig - bei Ikea! Das haben sich zumindest ein paar Anhänger gedacht ...