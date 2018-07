Facebook

Die Positionen sind bezogen, vier Mannschaften sind noch im Rennen. Vier Mannschaften aus Europa und auch wenn keine Mannschaft dabei ist, der im Vorfeld der Halbfinaleinzug ganz und gar nicht zugetraut wurde, so fehlen doch einige große Favoriten. Deutschland, Spanien und Brasilien - beispielsweise.

Frankreich, Belgien, England oder Kroatien sind also in den Halbfinali, die am Dienstag und Mittwoch gespielt werden. Zwei dieser Mannschaften stehen sich also am Sonntag im Finale gegenüber. Frankreich und England waren bereits einmal Weltmeister - die Franzosen 1998, England 1966. Beide Mannschaften gewannen das Turnier im eigenen Land.

Frankreich trifft auf Belgien, England auf Kroatien. Was glauben Sie: Wer wird sich durchsetzen?

Wer ist jetzt Ihr Favorit auf den Weltmeistertitel? Frankreich Belgien England Kroatien Quiz Maker - powered by Riddle