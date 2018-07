Facebook

Sind die DFB-Spieler zu lange vor der Konsole gesessen? © APA/AFP/LUIS ACOSTA

Deutschland ist bei der WM in Russland überraschend in der Vorrunde ausgeschieden. Die Ursachen mögen vielschichtig sein, deutsche Medien wollen jedoch nun eine weitere gefunden haben.

Die Bild berichtet, dass deutsche Teamspieler im DFB-Quartier in Watutinki in einer Nacht bis in die frühen Morgenstunden mit der Playstation gespielt haben sollen. In zumindest einer Nacht hat daraufhin Team-Manager Oliver Bierhoff das Internet im Hotel sperren lassen.

Damit wurde verhindert, dass die deutschen Fußballer von verschiedenen Zimmern aus gegeneinander das bekannte Fußball-Spiel "Fifa18" und "Fortnite" spielen konnten.