© AP

Zum fünften Mal in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft kommen alle vier Halbfinalisten aus Europa. Frankreich und Belgien schalteten in den Viertelfinali vom Freitag mit Uruguay respektive Brasilien die letzten beiden Teams aus Südamerika aus. Am Samstag kommt es mit den Spielen Schweden gegen England und Russland gegen Kroatien zu rein europäischen Duellen.

All European World Cup semi-finals



1934:

🇮🇹 ITA

🇨🇿 CZE

🇩🇪 GER

🇦🇹 AUT



1966:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ENG

🇩🇪 GER

🇵🇹 POR

🇷🇺 RUS (Soviet)



1982:

🇮🇹 ITA

🇩🇪 GER

🇵🇱 POL

🇫🇷 FRA



2006:

🇮🇹 ITA

🇫🇷 FRA

🇩🇪 GER

🇵🇹 POR



2018:

🇧🇪 BEL

🇫🇷 FRA

CRO/RUS

ENG/SWE#WorldCup — Outside of the Boot (@OOTB_football) 6. Juli 2018

Vier Halbfinalisten aus Europa gab es zuletzt 2006, zuvor war dies 1934, 1966 und 1982 der Fall gewesen.