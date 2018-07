Facebook

Raphael Varane, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann © (c) AP (Petr David Josek)

Ohne den verletzten Stürmerstar Edinson Cavani startete Uruguay in das Viertelfinale gegen Frankreich. Die Franzosen kamen durch Kylian Mbappe zur ersten guten Gelegenheit, doch der 19-Jährige stieg völlig frei stehend, aber zu früh zum Kopfball auf und brachte daher keinen Druck hinter den Ball.

Deutlich besser platzierte Real-Verteidiger Raphael Varane seinen Kopfball in der 40. Minute nach einem Freistoß von Antoine Griezmann und traf zum 1:0. Vorangegangen war ein hartes Foul von Rodrigo Betancur an Corentin Tolisso. Uruguay ließ sich davon nicht beeindrucken und kam wenig später zu einer Doppelchance. Erst entschärfte Frankreich-Tormann Hugo Lloris einen Kopfball von Martin Caceres, den Abpraller schoss Diego Godin über das Tor.

Frankreich im Halbfinale: Sieg gegen Uruguay

Für den nächsten Treffer sorgte Griezmann von Atletico Madrid nach dem Seitenwechsel. Sein zentraler Schuss wurde Uruguays Tormann Fernando Muslera zum Verhängnis. Muslera rutschte der Ball zwischen den Händen durch.

Aufregung herrschte in den folgenden Minuten bei einer Rudelbildung nach einem vermeintlichen Foulspiel an Mbappe. Sportlich blieben weitere Aufreger aus und somit zieht Frankreich mit einem 2:0 in das Halbfinale ein. Uruguay verliert erstmals seit 14. November 2017, damals setzte eine 1:2-Niederlage gegen Österreich.