Fast 14 Minuten lag Neymar bereits am Boden © (c) APA/AFP/SAEED KHAN (SAEED KHAN)

Es gibt nur wenige Ausnahmespieler, bei denen ein Raunen durchs Publikum, wenn sie am Ball sind - darunter Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder Neymar. Man hat bei diesen Akteuren das Gefühl, dass jederzeit etwas Außergewöhnliches, etwas Unerwartetes passieren könnte.

Außergewöhnlich ist bei Neymar allerdings auch die Zeit, die er am Rasen verbringt - in der Horizontalen allerdings. Denn der 222-Millionen-Mann ist leider auch der größte Schauspieler dieser WM. Wird der PSG-Stürmer gefoult, was bereits 23 Mal der Fall war (zugegeben, damit ist der 26-Jährige der Spieler, der am häufigsten regelwidrig angegangen wurde), geht er theatralisch zu Boden - und bleibt dort. Wie lange? Das hat das Westschweizer Fernsehen «RTS» jetzt nachgerechnet: Fast 14 Minuten verbrachte Neymar sich windend und wälzend am Boden.

Neymar am Boden 1. Gruppenspiel gegen die Schweiz: 3:40 Minuten.

2. Gruppenspiel gegen Costa Rica: 2:45 Minuten

3. Gruppenspiel gegen Serbien: 1:56 Minuten.

Achtelfinale gegen Mexiko: 5:29 Minuten.

Insgesamt: 13:50 Minuten

Das macht im Schnitt pro Foul mehr als 36 Sekunden, die der Brasilianer am Rasen liegend verbringt. Mit Abstand am längsten verweilte Neymar im Achtelfinale gegen Mexiko am Boden, nachdem ihm Miguel Layun auf den Knöchel getreten war - fast zwei Minuten.

Das Gelächter war weltweit groß, das Netz spottete. Jetzt geht auch ein Video der Junioren des FC Widnau um die Welt. Jedes Mal, wenn der Trainer der Schweizer Jugendmannschaft "Neymar" ruft, müssen sich seine Schützlinge auf den Boden werfen und vor (Phantom-)Schmerzen winden. Aber sehen Sie selbst: