Lothar Matthäus © (c) dpa/Angelika Warmuth (Angelika Warmuth)

Die Sartire-Sendung "WM Kwartira" folgt bei der ARD nach den WM-Livespielen, so auch nach dem Sieg von England im Elfmeterschießen gegen Kolumbien. In dem Format arbeiten die Moderatoren Micky Beisenherz und Jörg Thadeusz auf humoristische Art die WM 2018 auf - auch Studiogäste werden eingeladen. Am vergangenen Montag waren HSV-Profi Lewis Holtby und der deutsche Komiker und Autor Oliver Polak zu Gast.

Und Letztgenannter sorgte für einen veritablen Skandal: Der 42-Jährige bezeichnete den Ex-Bayern-Profi als „pädophilen Volltrottel“ - und führte weiter aus: „Menschen wie Lothar Matthäus sollten nicht mehr offiziell im Fernsehen sprechen.“ Damit spielte der Comedian auf die zumeist wesentlich jüngeren Frauen des 57-Jährigen an. Aber auch die sportliche Leistung des Rekordnationalspielers und Weltmeisters von 1990 redete der Komiker klein: „Eine Glorifizierung eines Typen, der in einer guten Mannschaft war. Da war in den letzten 20 Jahren nichts, wo man sagen könnte: Oh Respekt.“

Foto: @olafheinestudio Ein Beitrag geteilt von Oliver Polak Official (@oliverpolakofficial) am Mär 8, 2018 um 5:14 PST

Auch Holtby, der vergangene Saison mit Hamburg abgestiegen ist, wird von Polak ins Visier genommen: "Du müsstest mal ein bisschen aggressiver sein, dann würdet ihr auch in der ersten Liga spielen."

Doch damit nicht genug: Polak verglich den Gang der Engländer in das Elfmeterschießen gegen die Kolumbianer mit dem einer indischen Frau, die in einen Bus steigt. Das ist insofern geschmacklos, da es in der Vergangenheit in indischen Bussen zu Massenvergewaltigungen gekommen ist.

Die ARD hat bereits auf den Vorfall reagiert: Laut „Bild“ wird es für Polak künftig keine Einladungen mehr geben. „Diese Passage fanden wir stillos und absolut unangemessen. Das bedauern wir sehr“, so Programmchef Thomas Wehrle.