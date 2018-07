Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AFP/APA

Das englische Nationalteam konnte sich erstmals seit der Weltmeisterschaft 2006 wieder für ein WM-Viertelfinale qualifizieren. Gegen Kolumbien gewann die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate im Elfmeterschießen.

Dazu kam es ohnehin erst nachdem Yerry Mina mit einem Kopfball in der Nachspielzeit Kolumbien in die Verlängerung rettete. Zuvor hatte England-Kapitän Harry Kane die "Three Lions" in Führung gebracht.

Nach dem entscheidenden Elfer brachen in England auch bei den Public Viewings die Dämme. Der Jubel der Fans im Video:

Auch im Netz gab es zahlreiche Reaktionen auf den Sieg im Elfmeterschießen der Engländer:

Jedes Team, das bei dieser WM im Elfmeterschießen startete, verlor dieses anschließend. Fünf Fakten zur Partie Kolumbien gegen England: