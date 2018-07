2:0 über Mexiko Brasilien sicher ins Viertelfinale

Facebook

Neymar trifft zum 1:0 © APA/AFP/SAEED KHAN

Brasilien hat sich dem Favoritensterben bei dieser Weltmeisterschaft widersetzt und ist mit einem am Ende souveränen 2:0-Erfolg über Mexiko ins Viertelfinale eingezogen. Neymar sorgte in der 51. Minute für die Führung, Firmino in Minute 89 für die Entscheidung. Die Mannschaft des fünfmaligen Weltmeisters trifft nun auf den Sieger der Abendpartie zwischen Belgien und Japan.

Die Brasilianer begannen verhalten, die Mexikaner beherrschten die ersten 20 Minuten, schlugen immer wieder Lücken in die Abwehrreihe der "Selecao" und hatten auch Möglichkeiten, zögerten allerdings beim Abschluss etwas zu lange. Brasilien kam mit Fortdauer der Partie besser ins Spiel und wurde nach 25 Minuten erstmals gefährlich. Neymar scheiterte ebenso an Mexikos blendend disponiertem Torhüter Guillermo Ochoa wie etwas später Gabriel Jesus.

Mexiko musste das in der ersten Phase äußerst hohe Tempo etwas drosseln, während die Brasilianer zusehends Kontrolle über das Spiel gewannen. Und so dauerte es nach der Pause nur sechs Minuten, bis es klingelte. Neymar schloss eine schöne Aktion nach einer Idealvorlage des starken Willian zur inzwischen verdienten 1:0-Führung ab.

Die Mannschaft von Teamchef Tite fand in der Folge einige Möglichkeiten auf das 2:0 vor, fand aber in Ochoa wiederholt ihren Meister. Die Mexikaner kamen nur noch sporadisch zu Gegenangriffen, deren Gefährlichkeit sich in bescheidenem Rahmen hielt. Zudem schien ihnen die große Hitze schön langsam den Atem zu rauben. Brasilien spielte in der zweiten Hälfte souverän, und der eingewechselte Firmino machte nach Vorarbeit von Neymar alles klar.