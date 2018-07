Facebook

© APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Schwedens Fußball-Nationaltrainer Janne Andersson hat sich nach eigenen Worten nicht über das Aus von Weltmeister Deutschland gefreut. "Wir waren überhaupt nicht schadenfroh. Wir hatten vor jedem Gegner Respekt und haben ihnen gratuliert oder ihnen unser Bedauern ausgedrückt, wenn sie ausgeschieden sind", sagte der 55-Jährige am Montag in St. Petersburg.

Schwedische Medien hatten Stürmer Marcus Berg mit den Worten zitiert: "Das Karma kann manchmal hart sein." Und Rechtsverteidiger Mikael Lustig soll gesagt haben: "Ich werde nicht zögern, zu sagen, dass es schön ist." Von Kapitän Andreas Granqvist kursierte ein Video, auf dem er kurz nach dem Schlusspfiff des 0:2 Deutschlands gegen Südkorea eine Information bekam und lauthals loslachte.

"Wir waren überrascht, dass Deutschland ausgeschieden ist", sagte Granqvist am Montag: "Wir hatten viel Respekt für den ehemaligen Weltmeister. Aber das passiert und ist auch anderen passiert. Wir freuen uns, dass wir so weit gekommen sind und andere eben nicht." Die schwedischen Spieler hatten sich über das Verhalten deutscher Gegenspieler während der Gruppenpartie geärgert, zudem sorgte der Torjubel zweier deutscher Funktionäre nach dem 2:1-Siegestreffer von Toni Kroos in der Nachspielzeit für Unmut.