© APA/AFP/KONSTANTIN CHALABOV

Kremlsprecher Dmitri Peskow hat den Jubel über den Sieg des russischen Fußball-Nationalteams im WM-Achtelfinale mit Siegesfeiern nach dem Zweiten Weltkrieg verglichen. "Was gestern auf den Straßen vieler russischer Städte, darunter Moskau, zu sehen war, und was ich mit eigenen Augen gesehen habe, ähnelt vielleicht in mancherlei Hinsicht den Berichten vom 9. Mai 1945", sagte Peskow laut Interfax.

Peskow war zuvor nach einem Artikel des "Independent" gefragt worden. "Solch einen Triumph hat Russland seit 1945 nicht erlebt", hatte die britische Zeitung nach dem Einzug der russischen Mannschaft ins Viertelfinale geschrieben.

Peskow betonte jedoch, dass die Menschen sich diesmal nicht über einen Kriegserfolg freuten. "Es ist Sport. Sport bringt die Leute zusammen und trennt sie nicht", sagte Peskow. Solche Feiern wie nach dem Sieg der Sbornaja am Sonntag gegen Spanien im Elfmeterschießen seien emotional verständlich. In Moskau und anderen Städten hatten Tausende mit Autokorsos, Trommeln und Fahnen gefeiert.