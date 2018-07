Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für Kvist war die WM eine kurze. © (c) AP (Matthias Schrader)

Verteidiger William Kvist wird dem Team in Zukunft ebenso nicht mehr zur Verfügung stehen wie Mittelfeldspieler Michael Krohn-Deli. Das gaben die beiden Akteure in der Nacht auf Montag nach der 2:3-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Kroatien bekannt.

Der 33-jährige Kvist hat 81 Länderspiele (2 Tore) bestritten, beim zwei Jahre älteren Krohn-Dehli waren es 59 (6 Tore). "Das war mein letztes Spiel mit der Nationalmannschaft. Es ist schade, dass es auf diese Weise enden musste", sagte Krohn-Dehli, der in Spanien bei Deportivo La Coruna sein Geld verdient. Der Mittelfeldmann wurde beim Aus gegen Kroatien in der Verlängerung eingewechselt, Kvist kam in Nischni Nowgorod nicht zum Einsatz.

Kvist hatte sich im WM-Auftaktspiel gegen Peru (1:0) eine Rippenverletzung zugezogen. Der Defensivmann vom FC Kopenhagen wurde ausgewechselt und stieß nach einem kurzen Abstecher in die Heimat wieder zum Team. Zum Zug kam er in Russland aber nicht mehr. "Ich habe es immer geliebt, die Nationalhymne mit euch zu singen", schrieb Kvist in seiner Rücktrittserklärung auf Facebook.

Die Dänen waren gegen die Kroaten nicht vom Glück verfolgt. Schon zur Pause musste Teamchef Age Hareide Defensivmann Andreas Christensen austauschen. Der 22-Jährige von Chelsea hatte vor Kroatiens Ausgleich durch Mario Mandzukic (4.) einen Klärungsversuch seines Teamkollegen Henrik Dalsgaard mit voller Wucht ins Gesicht bekommen. Laut Hareide klagte er in der Halbzeit über Übelkeit.