Kroatien kehrt bei der Fußball-WM in Russland am Sonntag mit guten Erinnerungen nach Nischni Nowgorod zurück. In jenem Stadion, in dem man Vize-Weltmeister Argentinien in der Gruppenphase 3:0 besiegt hat, starten die Südosteuropäer gegen Dänemark in die K.o.-Phase. Eine Schlüsselrolle wird dabei einmal mehr dem Kapitän und Real-Madrid-Star Luka Modric zukommen.

Keiner der Topfavoriten legte eine durchgehend überzeugende Vorrunde hin. Mit drei Siegen kamen einzig drei Teams durch: Uruguay, Belgien und Kroatien. Insbesondere die Kroaten boten dabei Leistungen, mit denen sie die Konkurrenz beeindruckten. Ihnen wird zugetraut, einen ähnlichen Erfolg zu landen wie einst die Generation um Davor Suker, die 1998 nach einem Sieg gegen Deutschland bis ins Halbfinale vorgestoßen ist und letztlich Dritter wurde.

An das Abschneiden der Kroaten vor 20 Jahren erinnert sich auch Modric noch gerne zurück. "Das war eine riesige Werbung für Kroatien, das hat uns auf der ganzen Welt bekannt gemacht", konstatierte der 32-Jährige. Die Motivation, etwas Derartiges selbst einmal erreichen zu wollen, ist beim Mittelfeld-Akteur auch maßgeblich in dieser Zeit entstanden. "Ich habe damals begonnen, davon zu träumen, selbst eines Tages dieses Niveau zu erreichen."

In der Gruppenphase hat Modric dem Argentinien-Superstar Lionel Messi durchaus die Show gestohlen. Verteidiger Dejan Lovren ist sogar der Meinung, dass der Kapitän seiner Mannschaft den Titel des Weltfußballers verdient hätte. "Er ist einer der besten Spieler auf der Welt momentan." Gleichzeitig werde er aber auch zu wenig beachtet: "Modric würde mehr Aufmerksamkeit bekommen, wenn er ein deutscher oder spanischer Spieler wäre", betonte der Defensivmann. Bisher ist es noch keinem kroatischen Kicker gelungen, den "Ballon d'Or" zu gewinnen. Suker war 1998 als Zweiter aber zumindest schon knapp dran.

Modric, der 2012 von Tottenham Hotspur zu Real Madrid wechselte, ist sich abseits seiner kreativen Spielweise auch nicht zu schade, in der Defensive auszuhelfen. Diese Qualität kommt bei Trainern und Fans gut an. "Er ist der Motor, der uns antreibt", sagte Kroatien-Teamchef Zlatko Dalic schon vor Turnierbeginn über den vierfachen Champions-League-Gewinner. Seine Rolle als Kapitän erfüllt der 32-Jährige vorbildhaft. "Er gibt immer das Maximum und setzt mit seiner Einstellung und seiner Energie auf dem Platz hohe Standards", verteilte der Coach Extralob.