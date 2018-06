Facebook

© AP

So kann die K.o.-Phase der WM gerne weitergehen. Frankreich setzte sich gegen Argentinien am Ende mit 4:3 durch.

Schon früh brachte Antoine Griezmann die Franzosen per Strafstoß in Führung (13.). Die Südamerikaner steckten aber nicht auf, Angel Di Maria (41.) kurz vor und Mercado (48.) kurz nach der Pause drehten den Rückstand zur kurzzeitigen Führung. Kurzzeitig deshalb, weil Benjamin Parvard in der 57. Minute mit einem Traumtor ausglich. Und dann folgte der Auftritt des Kylian Mbappe. Mit zwei Toren binnen vier Minuten (64., 68.) schoss er Frankreich nicht nur mit 4:2 in Führung, sondern damit auch ins Viertelfinale. Kun Agüero traf in der 92. Minute nur noch zum 3:4 aus Sicht der Argentinier.

Lionel Messi blieb über große Strecken der Partie ohne Akzente, lediglich beim 2:1 hatte er seine Füße im Spiel, als sein Schuss von Mercado ins Tor der Franzosen abgelenkt wurde.

