Seinen Jubel hätte sich Batshuayi wohl anders vorgestellt. © (c) APA/AFP/PATRICK HERTZOG (PATRICK HERTZOG)

Das Ergebnis seines Torjubels hätte sich Michy Batshuayi wohl anders vorgestellt: Nach dem sehenswerten Treffer seines Teamkollegens Adnan Januzaj schnappte sich der Stürmer die Kugel nochmal und wollte ihn erneut per Volley in die Maschen dreschen. Sein Schuss ging jedoch genau an die Stange und reflektierte zurück in Batshuayis Gesicht. Die kuriose Szene im definitiven "Video des Tages".

Wenn du Gruppensieger wirst, dafür aber zeitnah auf Brasilien triffst. #BEL pic.twitter.com/FmqXb8Oy6L — Paul (@Halbzeit3) 28. Juni 2018