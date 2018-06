Facebook

FBL-WC-2018-MATCH41-SRB-BRA © (c) APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV (ALEXANDER NEMENOV)

Der 30-jährige Brasilianer Marcelo hatte sich wegen eines Hexenschusses bereits früh in der Partie am Mittwochabend auswechseln lassen.

Ob er im WM-Achtelfinale am Montag gegen Mexiko spielen kann, soll laut Rodrigo Lasmar in den kommenden Tagen feststehen. Jetzt sei es noch zu früh, eine Aussage zu treffen. Die Brasilianer wohnen während der WM in einem Luxus-Hotel in Sotschi am Schwarzen Meer.