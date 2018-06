Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Deutschland muss erstmals bei einer Weltmeisterschaft nach der Vorrunde die Koffer packen. © AFP

The Sun (England)

"Jeder Engländer auf dem Planeten wird niemals müde werden - egal wie es hier mit den Three Lions weitergeht -, dieses Ergebnis immer wieder fröhlich zu zitieren."

Daily Mail (England)

"Gott im Himmel! (Auf Deutsch) Deutschland raus aus der WM - und in Großbritannien bleibt kein Auge trocken!"

The Guardian (England)

"So endet die Welt also: Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern. Es gibt Ereignisse, die so apokalyptisch sind, dass man meint, dass sie nicht einfach passieren werden. Man denkt, sie werden durch ein Donnergrollen angekündigt, durch Eulen, die Falken fangen, durch Pferde, die sich selbst essen. Zumindest sollte da ein bisschen Wut sein, ein vereitelter Versuch, während die Energie schwindet. Und doch ist Deutschland ohne den Hauch des Widerstands erstmals in 80 Jahren in der Vorrunde ausgeschieden. Es gab keinen Sturm, es gab keinen Drang." Nach Vorrundenaus: "Wir trauern um Schland" Berliner Zeitung Die Welt Mitteldeutsche Zeitung Der Tagesspiegel Bild Rheinische Post Hamburger Morgenpost Berliner Kurier Weser Kurier Die Welt 1/10 The New York Times (USA)

"Deutschland, der Inbegriff einer dynamischen Tormaschine, die selten stottert, ist mit dem 0:2 gegen Südkorea in unrühmlicher Weise zusammengebrochen. (…) Deutschland, so stellt sich heraus, findet doch nicht immer einen Weg. Das ist etwas, worüber Kroos und seine Mitspieler nun vier Jahre nachdenken können."

Wall Street Journal (USA)

"Es gibt noch drei Wochen Fußball. Die WM wurde nicht abgesagt. Aber zum ersten Mal seit 1950 findet die KO-Phase der wichtigsten Fußballturniers ohne die verlässlichste Mannschaft statt."

Blick (Schweiz)

"Mega-Blamage! Gruppenletzter! Weltmeister Deutschland fährt nach Hause. Die Riesen-Sensation ist Tatsache!"

Neue Züricher Zeitung (Schweiz)

"Deutschland hat den Generationenwechsel nicht geschafft. Der Weltmeister tritt in Russland schon nach der Vorrunde die Heimreise an. Im Team fehlt es an Leader-Figuren und auch an Ideen. (….) Der Triumph von 2014 ist weit weg."

Focus (Deutschland)

"Vielen Dank für alles, Herr Löw – aber es ist jetzt leider Zeit zu gehen. Kein Bundestrainer vor ihm hatte auch nur annähernd so eine konstante Bilanz wie Joachim Löw, spielerisch hob er Deutschlands wichtigste Fußballmannschaft auf ein unbekanntes Niveau. Nach insgesamt 14 Jahren beim DFB bedeutet das Aus in Russland auch das Ende eines Kapitels. Leider."

Süddeutsche Zeitung (Deutschland)

"Das Absurde am Scheitern der deutschen Elf ist, dass es sich über die Vorrunde angekündigt hat und trotzdem keiner daran glauben wollte. Das hat auch mit einer Aufgeblasenheit im Team zu tun."