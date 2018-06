Facebook

FBL-WC-2018-MATCH43-KOR-GER © (c) APA/AFP/BENJAMIN CREMEL (BENJAMIN CREMEL)

Mit Deutschland ist am Mittwoch zum sechsten Mal in der Geschichte von Fußball-Weltmeisterschaften der Titelverteidiger schon in der Gruppenphase ausgeschieden. Italien scheiterte 1950 und 2010 sogar zweimal als amtierender Weltmeister schon in der Vorrunde. Je einmal erwischte es Brasilien (1966), Frankreich (2002), Spanien (2014) und nun Deutschland.

Damit ist die DFB-Elf schon der dritte Titelverteidiger en suite, der nach der Gruppenphase die Koffer packen musste. Bei den jüngsten fünf Turnieren schaffte es einzig Brasilien 2006 (Viertelfinale) als amtierender Sieger in die K.o.-Phase.