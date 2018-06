Facebook

Eden Hazard (Belgien, links) und Harry Kane (rechts) spiele um den Sieg in der Gruppe G © APA/AFP/ADRIAN DENNIS/MARTIN BER

Vor dem heutigen direkten Duell zwischen England und Belgien (20.00 Uhr MESZ/live ORF eins) um den ersten Platz in Gruppe G drängt sich die Frage auf, wie erstrebenswert dieser angesichts der Auslosung ist. Auf den Ersten könnte nämlich schon im Viertelfinale der Fußball-WM der WM-Mitfavorit und Rekordweltmeister Brasilien warten.

Überlegungen, die beide Teams vehement von sich wiesen. "Für unser Land wäre eine solche Einstellung kaum möglich", bekräftigte der englische Teamchef Gareth Southgate. "Da wagen wir uns auf dünnes Eis." Ganz ähnlich äußerte sich Belgiens Toby Alderweireld. "Wir versuchen, dieses Spiel zu gewinnen, weil man als Fußballer jedes Spiel gewinnen möchte." Sein Teamkollege Marouane Fellaini räumte allerdings ein, dass es "ein seltsames Spiel" werden könnte.

Turnierbaum vor Anpfiff bekannt

Besondere Brisanz erhalten die Spekulationen vor allem durch die Tatsache, dass die Gruppe G die Vorrunde abschließt und damit schon vor Spielbeginn der komplette Turnierpfad feststeht. Vor dem Aufeinandertreffen führen die "Three Lions" den Pool mit sechs Punkten und gleichem Torverhältnis (8:2) lediglich aufgrund einer weniger erhaltenen Gelben Karte an. Theoretisch könnte man also sogar mit einer absichtlichen Spielverzögerung in den Schlussminuten die Weichen für den vermeintlich leichteren Weg stellen.

Personell dürfen sich die Zuseher vor allem bei den "Roten Teufel" auf kräftige Rochaden einstellen. Selbst elf Wechsel schloss der Trainer nicht aus. "Das ist eine Möglichkeit. Ich finde, jeder sollte die Möglichkeit bekommen, ein Spiel bei der WM zu absolvieren. Niemand hat einen Platz garantiert für dieses Spiel", sagte Roberto Martinez. Die gelbvorbelasteten England-Legionäre Kevin De Bruyne und Jan Vertonghen werden wohl ebenso geschont, wie die zuletzt angeschlagenen Eden Hazard und Romelu Lukaku.

Aus der Partnergruppe H scheint es egal, ob man im Achtelfinale gegen Kolumbien, Senegal oder Japan antreten muss. Und der Gruppenzweite hat neben dem günstigeren Turnierbaum zwei weitere Vorteile: Er hat bis zum nächsten Match einen Tag länger frei und die bessere Reiseroute. Auf den ersten würden bis zum Finale Spiele in Rostow, Kasan und St. Petersburg warten, wohingegen der Zweite seine Spiele in Moskau, Samara und erneut Moskau austrägt.

Das Spiel um die berühmte Ehre

Für Panama und Tunesien geht es im Parallelspiel (20.00 Uhr MESZ/live oe24-TV) in Saransk nur noch um die Ehre und einen erfolgreichen Abschied von der Fußball-WM. Debütant Panama kämpft um den ersten WM-Sieg überhaupt, Tunesien um den zweiten.

Trotz der zwei Abfuhren gegen Belgien (0:3) und England (1:6) genießen Panamas Teamspieler jeden Tag in Russland. "Ich bin Gott und meinem Lehrer dankbar, hier zu sein und bei meiner ersten WM für mein Land zu spielen", sagte Mittelfeldspieler Jose Luis Rodriguez. "Wir sind jetzt auf der Zielgeraden und genießen die letzten Tage", kam bei Felipe Baloy schon etwas Wehmut auf.

Der 37-jährige Abwehrspieler hat den bisher einzigen WM-Treffer der "Canaleros" erzielt, nun soll auch ein historischer Sieg folgen. "Wir wollen uns im letzten Spiel noch einmal von unserer besten Seite zeigen. Und warum sollten wir nicht daran glauben, die WM mit einem Sieg zu beenden", sagte Baloy, der mit diesem Spiel seine Karriere beendet.

Teamchef Hernan Dario Gomez muss zwei Umstellungen vornehmen, weil mit Armando Cooper und Michael Murillo zwei Spieler gelb-gesperrt sind. Tunesien hat ganz andere personelle Probleme: Den Nordafrikanern fällt neben den Verteidigern Dylan Bronn und Syam Ben Youssef schon der zweite Torhüter aus.

Die Krux mit den Torhütern

Nachdem die ursprüngliche Nummer eins Mouez Hassen gegen England eine Schulterblessur erlitten hat und abreisen musste, verlässt nun auch dessen Vertreter Farouk Ben Mustapha verletzungsbedingt das Team. Der 28-Jährige muss wegen einer Bänderverletzung im Knie passen. Daher wird am Donnerstag Aymen Mathlouthi im Tor stehen, zudem wurde mit Moez Ben Cherifia ein zusätzlicher Torhüter eingeflogen. Eingesetzt werden darf er allerdings nur mit einer noch ausständigen FIFA-Sondergenehmigung, weil er nicht zum ursprünglichen 23-Mann-Kader zählte.

Tunesien war die erste afrikanische Mannschaft, die bei einer WM-Endrunde ein Spiel gewonnen hat. Dem Erfolg 1978 gegen Mexiko folgten danach sechs Niederlagen und sieben Unentschieden. 40 Jahre später wollen die Tunesier nun den zweiten Erfolg einfahren und auch die triste Bilanz der arabischen Teams bei diesem Turnier aufbessern. Von den vier arabischen Mannschaften (Tunesien, Saudi-Arabien, Ägypten, Marokko) hat nur Saudi-Arabien einen Sieg gefeiert - im Duell mit Ägypten.

Teamchef Nabil Maaloul gestand den sportlichen Rückstand schonungslos ein. "Wir brauchen zwei weitere Generationen, um das höchste Niveau betreffend Fitness und körperliche Stärke zu erreichen. Wir sind vom erforderlichen Niveau weit weg", erklärte er.