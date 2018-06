In Gruppe H haben noch drei Teams realistische Chancen auf den Aufstieg in das Achtelfinale. Die beste Ausgangslage haben Japan und Senegal. Beiden reicht ein Punkt um sich zu qualifizieren. Komlumbien steht unter Siegzwang.

Kolumbien muss seinen Aufwärtstrend am Donnerstag (16.00 Uhr) gegen Senegal fortsetzen, will der Viertelfinalist von 2014 auch bei der Fußball-WM in Russland die K.o.-Phase erreichen. Die Kolumbianer machten die Auftaktpleite gegen Japan (1:2) mit einem eindrucksvollen 3:0 gegen Polen vergessen. Im Entscheidungsspiel der Gruppe H muss aller Voraussicht nach ein weiterer Sieg her.

"Wir können optimistisch sein nach dem, was wir im letzten Spiel gezeigt haben", meinte Kolumbiens Teamchef Jose Pekerman. "Wir sind hierhergekommen, um die Gruppenphase zu überstehen. Wenn wir das nicht schaffen würden, wäre es eine Enttäuschung." Ob er dann auch persönliche Konsequenzen ziehen würde, ließ der seit 2012 amtierende gebürtige Argentinier offen. Pekerman warnte vor den starken Einzelspielern und der Geschwindigkeit der Senegalesen: "Es wird sicher ein intensives und hart umkämpftes Spiel."

Die Hoffnungen der Kolumbianer ruhen in Samara auf dem wiedererstarkten Spielgestalter James Rodriguez und Kapitän Radamal Falcao, der gegen Polen sein erstes WM-Tor bejubelte. Mit Juan Cuadrado von Juventus Turin und Juan Quintero von River Plate verfügen die "Cafeteros" aber über weitere gefährliche Offensivwaffen.

Verzichten müssen die Kolumbianer auf Mittelfeldspieler Abel Aguilar, der gegen Polen eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich erlitten hatte. Dafür kehrt der zum Auftakt ausgeschlossene Carlos Sanchez nach seiner Sperre zurück. Auch der zuletzt angeschlagene Arsenal-Torhüter David Ospina steht zur Verfügung. "Er ist bereit", sagte Pekerman über seinen Stammkeeper.

Senegal tritt in Bestbesetzung an - mit Liverpool-Starals Hoffnungsträger. Ein Punkt würde den Westafrikanern bei ihrer zweiten WM-Teilnahme nach 2002 neuerlich zum Aufstieg reichen. Die Senegalesen sind die letzte Hoffnung Afrikas, in der K.o.-Phase vertreten zu sein. Die vier weiteren Starter Ägypten, Marokko, Tunesien und Nigeria sind bereits ausgeschieden.

Selbst eine Niederlage könnte Senegal reichen, wenn Japan noch höher gegen die bereits ausgeschiedenen Polen verliert. Teamchef Aliou Cisse könnte einige Umstellungen vornehmen. "Es wird ein harter Kampf", meinte der 42-Jährige, der mit den Senegalesen 2002 als Kapitän das WM-Viertelfinale erreicht hatte. Mane hält sein Trainer für einen der besten Spieler der Welt. Bei der WM hat das der frühere Salzburg-Angreifer noch nicht wirklich gezeigt. Cisse: "Wir wissen, er kann besser spielen." Gegen Kolumbien bietet sich die Chance.

Japan will auf Sieg spielen

Vor dem abschließenden Gruppenduell mit den fix ausgeschiedenen Polen reicht Japans Fußball-Nationalteam am Donnerstag (16.00 Uhr MESZ) schon ein Remis zum Aufstieg ins Achtelfinale der WM. Dennoch will man auf Sieg spielen. "Ich denke, wir sollten uns darauf konzentrieren, drei Punkte zu holen, anstatt irgendwelche Rechnungen anzustellen", sagte Kapitän Makoto Hasebe.

Durch das 2:2 gegen Senegal am Sonntag hatten sich die Japaner eine gute Ausgangsposition verschafft, um nach 2002 und 2010 das dritte Mal in die K.o.-Runde aufzusteigen. Im Parallelspiel reicht Senegal ein Remis, Kolumbien braucht einen Sieg, könnte aber mit einem Remis weiterkommen, falls Japan verliert. "Japan ist nicht das Team, das auf ein Remis spielen und diesen Plan dann durchsetzen kann", betonte Hasebe.

Die punktelosen Polen will man jedenfalls ernst nehmen. "Man hat bei Marokkos 2:2 gegen Spanien gesehen, dass es einem bei diesem Turnier kein Gegner leicht macht", sagte Stürmer Shinji Okazaki. "Unsere Situation ist keinesfalls sicher. Jeder im Team weiß das." Für Polen geht es nach zwei Niederlagen dagegen sportlich gesehen um nichts mehr. "Sie sind ein harter Gegner und nicht umsonst Achter der Weltrangliste", warnte Okazaki, der für Leicester City spielt. "Wir müssen diese Partie genauso angehen, wie die ersten beiden Spiele."

Für Polen mag zwar sportlich nichts mehr am Spiel stehen, zumindest die Ehre soll aber gerettet werden. Als Gruppensieger in der Qualifikation war man äußerst hoffnungsfroh, steht aber nun mit leeren Händen da. Zumindest angeschrieben soll im letzten Spiel werden. Auch 2002 in Südkorea/Japan und 2006 in Deutschland kam das frühe Aus, beide Male konnte man aber je drei Punkte bzw. einen Sieg feiern.

Für den 16-fachen Quali-Torschützen Robert Lewandowski, der bisher ohne Treffer dasteht, ist es die Chance, zumindest zum Abschluss seine Goalgetterqualitäten unter Beweis stellen. Nach dem 0:3 gegen Kolumbien hatte er sich desillusioniert gezeigt: "Wir waren nicht imstande dem Rivalen etwas entgegenzusetzen. So ist die gegenwärtige Situation im polnischen Fußball."