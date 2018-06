Scheitert Südkorea in der Gruppenphase, muss Tottenham-Star Heung-min Son wohl für zwei Jahre zum Militär. Was vermutlich dem Karriereende gleichkommen würde.

© AP

Die Chancen für den Achtelfinaleinzug Sükdkoreas sind nach zwei Niederlagen zum Auftakt gering. Am Mittwoch wartet auch noch Deutschland.

Und für Tottenham-Star Heung-min Son wäre das WM-Aus wohl gleichbedeutend mit dem Ende seiner Karriere. Zumindest auf diesem Niveau. Denn: In Südkorea muss jeder Mann per Gesetz vor seinem 28. Geburtstag für 21 bis 36 Monate zum Militär. Son wird am 8. Juli 26 Jahre alt, hat seinen Dienst beim Militär noch nicht geleistet.

Schafft Südkorea das sportliche Wunder und zieht ins Achtelfinale ein, wäre Son vom Militärdienst wohl befreit. Denn sportliche Erfolge können einen Armee-Dienst ausschließen. Falls nicht, heißt es wohl: Ende der starken Karriere, 100 Euro Gehalt pro Monat statt der bisher 360.000 Euro, die Son in London verdient.

Mit den Asien-Spielen im August und dem Asien-Pokal 2019 hätte Son aber eventuell noch zwei weitere Chancen, sich vom Dienst freizuspielen...