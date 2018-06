Facebook

© APA/AFP/JEWEL SAMAD

Portugal und Spanien haben bei der Fußball-WM in Russland am Montag in Gruppe B trotz zweier Unentschieden die Achtelfinal-Tickets gelöst. Den Spaniern reichte ein 2:2 (1:1) gegen Marokko zum Gruppen-Sieg. Der Europameister trennte sich vom Iran 1:1 (1:0). In Gruppe A fixierte Uruguay mit einem 3:0 (2:0) gegen Gastgeber Russland den Gruppensieg. Saudi-Arabien besiegte Ägypten 2:1 (1:1).

Damit stehen auch die beiden ersten Achtelfinal-Begegnungen fest. Spanien bekommt es im Achtelfinale am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF 2) im Moskauer Luschniki-Stadion mit Gastgeber Russland zu tun. Portugal spielt schon am Samstag (20.00 Uhr/live ORF eins) in Sotschi gegen Gruppe-A-Sieger Uruguay.

Die Spanier waren gegen das schon vor dem dritten Gruppenspiel fix ausgeschiedene Marokko in der 14. Minute durch Khalid Boutaib in Rückstand geraten. Isco besorgte fünf Minuten später den Ausgleich für die "Furia Roja". In der Schlussphase brachte Youssef En-Nesyri die Afrikaner erneut in Führung (81.), Iago Aspas stellte in der Nachspielzeit den Endstand her (91.).

Portugal ging gegen den Iran in der 45. Minute dank Ricardo Quaresma in Führung, der mit einem satten Außenrist-Schuss ins linke Eck traf. Die Vorentscheidung vergab Superstar Cristiano Ronaldo. Einen von ihm geschossenen Foul-Elfmeter parierte Tormann Alireza Beiranvand (52.). Der Real-Madrid-Akteur war zuvor selbst im Strafraum eindeutig zu Fall gebracht worden. Für den späten Ausgleich sorgte Karim Ansarifard (93.) per Strafstoß.

In Gruppe A waren die Achtelfinal-Tickets schon vor dem dritten Spieltag an Uruguay an Russland vergeben. Luis Suarez mit einem direkt verwandelten Freistoß (10.) und ein Eigentor von Denis Tscheryschew (23.), der einen Schuss von Diego Laxalt ins eigene Gehäuse ablenkte, brachten schon früh klare Verhältnisse zugunsten der Südamerikaner. Edinson Cavani sorgte im Finish (90.) für den Schlusspunkt. Torschütze Suarez hofft, dass es für seine Mannschaft so weiter geht: "Wir können so langsam anfangen, wieder einmal Geschichte zu schreiben", betonte der Goalgetter.

Die von Ex-Tirol-Trainer Stanislaw Tschertschessow gecoachte "Sbornaja" enttäuschte, war aber durch einen Ausschluss von Igor Smolnikow (36.) gehandicapt. Nach dem Auftakt-5:0 gegen Saudi-Arabien und dem 3:1 gegen Ägypten wurde die Euphorie in Russland etwas gebremst. "Wir haben ihnen das erste Tor geschenkt. Danach haben sie ihr Spiel gespielt und wir haben auch noch eine Rote Karte bekommen", konstatierte der Coach.

Saudi-Arabien hat mit dem Last-Minute-Erfolg gegen Ägypten eine lange Durststrecke beendet. Salman Al-Faraj (45.+6) per Foul-Elfer und Salem Al-Dawsari (95.) trafen in Wolgograd für die Araber, Ägypten war zuvor durch Superstar Mohamed Salah (22.) in Führung gegangen. Beide Mannschaften waren schon vor dem dritten Spieltag ohne Chance auf ein Achtelfinal-Ticket gewesen. Bei den Afrikanern stellte Tormann El-Hadary einen neuen Rekord auf: Mit 45 Jahren und 161 Tagen ist der Goalie nun der älteste WM-Spieler in der Geschichte.