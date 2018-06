Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Weltmeisterschaft in Russland hat den nächsten Rekord eingestellt. © (c) APA/AFP/PATRIK STOLLARZ (PATRIK STOLLARZ)

Bei der Fußball-WM in Russland gibt es einen Start-Rekord für Spiele ohne 0:0. Auch in der 27. Partie fiel im Duell von Belgien mit Tunesien am Samstag mindestens ein Treffer. Damit ist die Bestmarke von der WM 1954 überboten. Beim Weltturnier vor 64 Jahren wurden nur 26 Spiele ausgetragen, in allen gab es mindestens ein Tor.

Seitdem in der Gruppenphase 48 Spiele stattfinden, gab es 2002 die wenigsten torlosen Unentschieden während der Vorrunde: In Japan und Südkorea gingen zwei Partien 0:0 aus.

Bei der aktuellen WM gab es allerdings kurz nach Halbzeit der Vorrunde bereits zehn Spiele, die 1:0 ausgingen. Nur einmal kam dieses Ergebnis in einer kompletten Gruppenphase häufiger vor (13 x bei WM 2010).

Die letzten fünf Weltmeisterschaften 1:0 0:0 WM 1998 9 3 WM 2002 9 2 WM 2006 8 5 WM 2010 13 6 WM 2014 8 5