Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Das 0:3 gegen Kroatien hat den argentinischen Fans gar nicht geschmeckt. Ihr Nationalteam zittert nach zwei Vorrunden-Spielen um den Einzug in die K.o.-Runde - dieser ist nur noch theoretischer Natur, die Südamerikaner sind auf Schützenhilfe der Gruppengegner angewiesen.

Teamchef Jorge Sampaoli ist es in zwei Spielen nicht gelungen, seiner Mannschaft einen passenden Matchplan einzuimpfen. Er wurde von Fans und Medien als Hauptverantwortlicher für die argentinische Krise auserkoren, vor allem Diego Maradona hat harte Worte gefunden: "Wer so spielen lässt, braucht sich in Argentinien nicht mehr blicken zu lassen", sagte die argentinische Fußball-Ikone nach dem Schlusspfiff.

Nach dem Spielende hat sich der Frust der Fans auf Teamchef entladen. Eine fliegende Wasserflasche, Schmähungen unter der Gürtellinie und sogar Spuck-Attacken musste Sampaoli über sich ergehen lassen. Auf der Tribüne kam es zu Rangeleien, Ordner mussten die Tumulte beenden.

Fußball WM: Die besten Fotos vom Spiel ARG - CRO (c) AP (Michael Sohn) (c) AP (Michael Sohn) (c) AP (Ricardo Mazalan) (c) AP (Ricardo Mazalan) (c) AP (Petr David Josek) (c) AP (Petr David Josek) (c) AP (Ricardo Mazalan) (c) AP (Michael Sohn) (c) AP (Michael Sohn) (c) AP (Pavel Golovkin) (c) AP (Ricardo Mazalan) (c) AP (Petr David Josek) (c) AP (Petr David Josek) (c) AP (Petr David Josek) (c) AP (Petr David Josek) (c) AP (Pavel Golovkin) (c) AP (Ricardo Mazalan) (c) AP (Petr David Josek) (c) AP (Petr David Josek) (c) AP (Petr David Josek) (c) AP (Petr David Josek) (c) AP (Michael Sohn) 1/22

Argentinien - Kroatien: Alle Reaktionen zum Spiel!

Pikant: Mehrere Medien berichten, dass die Spieler ihren Teamchef unmittelbar nach der Kroatien-Niederlage um seinen sofortigen Rücktritt gebeten haben sollen. Demnach soll beim abschließenden Gruppenspiel gegen Nigeria am kommenden Dienstag interimistisch Sportdirektor Sebastian Beccacece an der Seitenlinie stehen.