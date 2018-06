Reaktionen"Mannschaft hat Messi nicht entsprechend unterstützt"

Facebook

Hängende Köpfe bei Argentinien: Jetzt braucht man Schützenhilfe © APA/AFP/DIMITAR DILKOFF

Dem aktuellen Vizeweltmeister Argentinien droht das überraschende Vorrunden-Aus bei der WM in Russland. Lionel Messi und Co. verloren gegen Kroatien mit 0:3 (0:1), halten damit nach zwei Partien in Gruppe D nur bei einem Punkt und sind in der letzten Runde auf Schützenhilfe angewiesen.

Eingeleitet wurde die Niederlage von einem Patzer von Argentinien-Tormann Willy Caballero, er ermöglichte das 0:1 durch Ante Rebic zu Beginn der zweiten Hälfte. Argentinien-Teamchef Jorge Sampaoli wollte seinen Torhüter jedoch nicht für die Niederlage verantwortlich machen: "Ich glaube nicht, dass es fair ist, Caballero die Schuld zu geben. Kroatien ist ein exzellentes Team, nach dem Gegentor haben wir den Faden verloren, wir waren emotional gebrochen und konnten keine Wende mehr herbeiführen."

Selbst hat man gegen die Kroaten wenige Mittel gefunden, auch weil Torjäger Messi vorne nicht gut bespielt wurde: "Messi war limitiert, weil ihn die Mannschaft nicht entsprechend unterstützt hat. Ich fühle nicht Scham, aber Schmerz. Unser Matchplan hat nicht funktioniert", sagte der Trainer.

"Wir waren exzellent"

Sein Pendant, Kroatien-Trainer Zlatko Dalic, lobte sein Team: "Argentinien war nicht konfus, wir waren exzellent. Wir haben Caballero zu diesem Fehler gezwungen, weil wir gut angepresst haben. Wir hatten dieses Tor verdient." Sein Kapitän Luka Modric sprach gar von einem perfekten Match, vor allem in der zweiten Hälfte: "Wir haben Argentinien nicht viel Raum gegeben."