Steve Holland ist ein Missgeschick passiert © (c) APA/AFP/PAUL ELLIS (PAUL ELLIS)

Dem Assistenztrainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft ist drei Tage vor dem zweiten Spiel der "Three Lions" gegen Panama möglicherweise ein peinlicher Patzer unterlaufen. Steve Holland wurde am Trainingsplatz mit einem Zettel gesichtet, der offenbar die taktische Aufstellung für die Partie am Sonntag zeigte. Einem Fotografen gelang es, ein Foto von Hollands Notizzettel zu machen.

Sollte es sich dabei tatsächlich um die Startelf für die Partie handeln, würden Marcus Rashford und Ruben Loftus-Cheek in Nischni Nowgorod anstelle von Raheem Sterling und Dele Alli von Beginn an spielen. Während Sterling zunächst auf der Bank Platz nehmen würde, ist Allis Einsatz am Sonntag wegen einer Verletzung fraglich.

Das gleiche Missgeschick war Hollands Vorgänger Ray Lewington bei der EM 2016 unterlaufen, als eine Notiz von ihm vor dem Gruppenspiel gegen Russland abfotografiert worden war. Allerdings stellte der damalige Trainer Roy Hodgson schließlich doch anders auf.