Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Romelu Lukaku köpfelt zum 2:0 für Belgien ein © AP

Mit einem souveränen 3:0-Erfolg über den krassen Außenseiter Panama legte Belgien in Gruppe G die Basis für die kommenden Aufgaben. Die seit Jahren als Geheimfavorit gehandelten "Roten Teufel" waren den WM-Debütanten aus Mittelamerika deutlich überlegen, taten sich aber lange Zeit schwer, die Abwehr der Gegner zu überwinden. Nach der Pause sorgten die Belgier durch Treffer von Dries Mertens (47.) sowie Romelu Lukaku (69., 76.) für klare Verhältnisse.

Die Startruppe um Eden Hazard und Kevin De Bruyne belagerte fast unentwegt das Tor der Panamesen, die nur gelegentlich zu Entlastungsangriffen kamen und dabei kaum gefährlich wurden. Anders die Belgier, die einige sehr gute Torchancen vorfanden, diese aber vergaben. Vor allem Hazard war sehr aktiv. Panama durfte sich jedoch über ein Halbzeit-Remis freuen.

Fußball-WM: Das sind die besten Bilder (c) APA/AFP/ADRIAN DENNIS (ADRIAN DENNIS) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/ADRIAN DENNIS (ADRIAN DENNIS) (c) APA/AFP/ADRIAN DENNIS (ADRIAN DENNIS) (c) APA/AFP/ADRIAN DENNIS (ADRIAN DENNIS) (c) APA/AFP/ADRIAN DENNIS (ADRIAN DENNIS) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/ADRIAN DENNIS (ADRIAN DENNIS) (c) APA/AFP/NELSON ALMEIDA (NELSON ALMEIDA) (c) APA/AFP/ADRIAN DENNIS (ADRIAN DENNIS) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) AP (Matthias Schrader) (c) AP (Victor R. Caivano) (c) AP (Victor R. Caivano) (c) AP (Victor R. Caivano) (c) AP (Victor R. Caivano) 1/18

Aber diese währte nicht lange, denn nur zwei Minuten nach Wiederbeginn brachte Mertens die Belgier mit einem herrlichen Volleytreffer in Führung. Auch die anderen Treffer waren sehenswert. Beim 2:0 wurde Lukaku mit einem Außenristpass ideal bedient, er traf per Kopf, um sieben Minuten später mit einem Lupfer über den Keeper nach Vorlage von Hazard nachzulegen. Die Belgier untermauerten damit ihre Favoritenstellung.