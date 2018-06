Facebook

Jogi Löw © APA/AFP/YURI CORTEZ

Er ist mega-erfolgsverwöhnt, der Jogi Löw, aber wer sich so lange im Amt hält, muss auch einmal das Gegenteil in Kauf nehmen, den Misserfolg. Daher werden der deutsche Bundestrainer und seine „Mannschaft“ in den kommenden Tagen lernen, das Unerwartete zu akzeptieren und gleichzeitig die nächsten Aufgaben in Angriff zu nehmen. „Der Start hat nicht geklappt, diese Situation hatten wir noch nie. Dem müssen wir uns jetzt stellen“, meinte Löw nach der völlig unerwarteten 0:1-Auftaktniederlage des Weltmeisters gegen Mexiko ausgerechnet im 100. Pflichtspiel unter der Obhut des 58-jährigen Badeners.

Jedenfalls ist Deutschland nun gefordert, wesentlich schneller auf die neue Situation zu reagieren, als es in diesem Spiel aufgetreten ist. Sonst ist die WM für einen unglaublich trägen Titelverteidiger nach der Vorrunde zu Ende.

Vor allem im unmittelbaren Vergleich mit den mental und spielerisch äußerst wendigen Mexikanern sahen die Deutschen 70 Minuten lang sehr alt aus. Die nächsten Gruppengegner Schweden und Südkorea warten gespannt darauf, was das Team um Spielmacher Toni Kroos und Torhüter Manuel Neuer nun vorhat.

Mexiko hervorragend eingestellt

Löw musste, wie schon nach dem verlorenen Test gegen Österreich, die hohe Fehlerquote ins Treffen führen. „Wir haben immer wieder zurückgespielt und zu viele Bälle verloren.“ Diese fußballerischen Irrtümer waren allerdings auch eine unmittelbare Folge der spiel- und konterstarken Hochgeschwindigkeits-Mexikaner. „Speedy Gonzales“ lässt grüßen. Die von Trainer Juan Carlos Osorio hervorragend eingestellten Mittelamerikaner führten die Deutschen in der ersten Hälfte regelrecht vor.

Bei konsequenterer Chancenauswertung nach den Gegner überfordernden Spielzügen hätten sie zur Halbzeit gut und gerne 3:0 führen können. Das einem blitzartig und perfekt ausgeführten Konter entsprungene 1:0 durch den erst 22-jährigen Hirving Lozano, vorbereitet vom sehr umsichtigen Spielmacher Javier Hernandez, genannt „Chicharito“, reichte am Ende auch. „Wir haben einen Plan gehabt, sechs Monate haben wir daran gearbeitet“, verwies Osorio darauf, dass der Überfall nicht als Kraftakt oder gar Ho-ruck-Aktion gelten darf.

Nach rund einer Stunde hatten die Mexikaner 90 Prozent ihrer Kräfte verbraucht, mit den restlichen zehn Prozent retteten sie sich gegen in der Schlussphase forschere, aber noch immer nicht entschlossene Deutsche über die 93 Minuten. Ein paar ganz gute, dem Druck entsprungene Gelegenheiten blieben ungenützt, einmal wurde die Stange gestreift. Deutschland spielt nun auch gegen ein Gesetz der Serie. Die letzten drei europäischen Weltmeister sind im Folgeturnier jeweils in der Vorrunde gescheitert.