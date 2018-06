Facebook

Mexiko jubelt nach dem Sieg gegen Deutschland © AP

Diesen Auftakt hatte sich der Weltmeister anders vorgestellt. Im Auftaktspiel der Russland-WM schlitterte Deutschland gegen eine spielerisch starke mexikanische Elf in eine völlig überraschende 0:1-Niederlage und hat sich damit in den kommenden Spielen gegen Schweden (23. 6., 20 Uhr) und Südkorea (27. 6., 16 Uhr) unter Zugzwang gebracht. Die Mexikaner legten mit dem Sensationserfolg den Grundstein für das Achtelfinale.

Die Mexikaner legten von Beginn an ein enormes Tempo vor und brachten die deutsche Abwehr mit schnell ausgeführten Gegenstößen immer wieder in Bedrängnis. Das Team von Jogi Löw versuchte es mit souveräner Kontrolle, konnte diese aber nicht behaupten. Mit zwei drei Pässen war íhre Abwehr ausgehebelt und Torhüter Manuel Neuer musste wiederholt eingreifen, manchmal agierten die Mittelamerikaner beim Abschluss zu überhastet.

Schon in der ersten Minute rettete Jerome Boateng gegen den stets gefährlichen Hirving Lozano in extremis. Der 22-Jährige sorgte im Zusammenspiel mit dem geschickt den Ball verteilenden Chicharito sowie dem routinierten Miguel Layun für stete Unruhe im deutschen Strafraum. Gegen das Umschaltspiel fand der Weltmeister kein Mittel.

"Wir haben gegen Mexiko keine Lösung gefunden. Sie haben uns Platz gelassen, wo sie uns Platz lassen konnten bzw. wollten. Am Schluss wurde Mexiko müde, das hat man gemerkt. Torchancen für ein Tor hatten wir auf jeden Fall", sagt Mittelfeldakteur Toni Kroos.

In der 35. Minute war es dann soweit. Wieder verloren die Deutschen in der Vorwärtsbewegung tief in der gegnerischen Hälfte den Ball, der dann über wenige Stationen bei Lozano landete. Dieser ließ den mitgelaufenen Mesut Özil mit einem Haken aussteigen und traf mit einem scharfen, platzierten Flachschuss zur 1:0-Führung für die Mexikaner. Neuer war ohne Chance. Es war der erste Gegentreffer für die Deutschen in einem WM- oder EM-Auftaktspiel in der Löw-Ära.

Deutschland versuchte schnell zum Ausgleich zu kommen, und dieser wäre beinahe auch geglückt, aber Mexikos routinierter Torhüter Guillermo Ochoa lenkte einen von Kroos Richtung Kreuzeck geschossenen Freistoßball an die Querlatte.

Nach der Pause war Deutschland um mehr Druck bemüht, die Mexikaner zogen sich etwas zurück, beinahe wäre ihnen aber trotzdem nach einem neuerlichen Gegenstoß das 2:0 geglückt. Doch am Ende spielten sie etwas zu ungenau in einer 2:1-Situation.

Nach einer Stunde begannen sich doch die Gelegenheiten für die Deutschen zu häufen. Joshua Kimmich probierte einen Fallrückzieher, der ebenso knapp über das Tor ging wie ein Schuss des im Strafraum frei an den Ball gekommenen Julian Draxler. Bei einem Konter wurde Chicharito im Strafraum von Mats Hummels zu Fall gebracht, doch der Elferpfiff blieb aus.

Reaktionen Joachim Löw (Teamchef Deutschland): "Das ist in der Tat eine nicht gewohnte Situation. Dem müssen wir uns jetzt stellen. Das Turnier ist lang. Am Ende haben wir in den Kombinationen nicht die Sicherheit gehabt, die man kennt und wie ich mir das vorstelle. Wir konnten uns nicht von hinten raus entfalten. Unsere Kombinationen nach vorn sind nicht mit diesem Risiko, mit dieser Entschlossenheit gemacht worden. Der Start hat nicht geklappt. Jetzt müssen wir das nächste Spiel gewinnen, klar. Ich bin überzeugt, dass wir eine Reaktion zeigen können." Juan-Carlos Osorio (Teamchef Mexiko): "Wir haben einen Plan gehabt, sechs Monate haben wir daran gearbeitet. Aufgrund von Verletzungen mussten wir einige Spieler wechseln, aber wir haben unseren Plan beibehalten. In der ersten Hälfte sind wir relativ tief gestanden und haben sehr schnell gekontert. Mit allem Respekt vor Deutschland: In der ersten Hälfte waren wir überlegen. Spieler, die internationale Erfahrung haben, haben die Jungen angetrieben. Wir haben aus Liebe zum Spiel gespielt und nicht mit Angst zu verlieren. Wir werden diesen Sieg jetzt feiern und weitermachen. Ein Kompliment an alle meine Spieler." Hirving Lozano (Torschütze Mexiko): "Wir haben viel dafür gearbeitet, der Trainer hat uns bestens vorbereitet, wir waren nervenstark. Wir haben einfach gezeigt, was wir drauf haben. Es ist das wichtigste Tor meines Lebens. Wir alle träumen davon, eine Weltmeisterschaft zu spielen und ein so bedeutendes Debüt bei einer WM zu haben." Toni Kroos (Spieler Deutschland): "Wir waren konteranfällig, weil wir die Bälle viel zu einfach vorne verloren haben. Wir sind unter Druck jetzt, ohne Frage. Wir müssen jetzt, wenn möglich, sechs Punkte aus den zwei Spielen holen." Mats Hummels (Spieler Deutschland): "Wir haben wie gegen Saudi-Arabien gespielt - nur gegen einen besseren Gegner. Wir haben ein paar Dinge angesprochen wie leichte Ballverluste und Absicherung, die wir heute leider wieder nicht umgesetzt haben. Dadurch sah die erste Halbzeit aus, wie sie aussah. Mexiko hat das Spiel dadurch auch verdient gewonnen, weil wir es ihnen viel zu leicht gemacht haben, in dem Wissen, dass wir genau das nicht hätten zulassen dürfen. Ein Weckruf zu spät. Wir müssen jetzt zwei Spiele gewinnen, sonst war es das mit der WM. Ich verstehe nicht so ganz, warum wir es heute so gespielt haben, weil wir eigentlich schon einen Schuss vor den Bug bekommen hatten."

Die Deutschen intensivierten ihre Bemühungen, die Mexikaner schienen ob der aufwendigen ersten Hälfte ihre Kräfte zu verlieren, aber sie blieben in Kontern stets gefährlich, spielten diese jedoch nicht zu Ende. In der 89. Minute streifte ein Schuss des eingewechselten Julian Brandt die Stange. Zum Schluss jubelten die Mexikander.