Zeitungs-Cover"Sorry, Mexiko. Heute bauen wir die Mauer"

Deutschland-Chef Joachim Löw © (c) AP (Eduardo Verdugo)

Vor dem ersten WM-Spiel der deutschen Mannschaft titelt die deutsche Zeitung mit einem Seitenhieb auf die US-Politik. Präsident Donald Trump kündigte vor dem vergangenen Wahlkampf eine Mauer an der Grenze zu Mexiko an. Am Cover der "Welt am Sonntag" sieht man den deutschen Schlussmann Manuel Neuer vor einer Ziegelmauer stehen, verspricht aber, sie später wieder abzureißen. Hinter der Mauer mit Stacheldraht versteckt sich Donald Trump, der die Frage "What? Germany first?" stellt.

Als Weltmeister von 2014 sollten unsere Nachbarn gegen Mexiko (17:00 Uhr im Kleine Zeitung Liveticker), jedoch nicht auf den Mauerbau angewiesen sein. "Wir wollen ein Zeichen setzen gegen Mexiko. Den Anspruch haben wir, das Spiel zu gewinnen", zeigte sich Deutschlands Teamchef Joachim Löw selbstbewusst. Im Blickpunkt wird nach seiner langen Verletzung Torhüter Manuel Neuer stehen: "Ich denke, dass bei ihm alles da ist, was vorher da war. Beweglichkeit, Reaktionsfähigkeit, Ausstrahlung, fußballerische Qualität", erklärte Löw.