Frankreich-Trainer Didier Deschamps erwartet sich gegen Peru eine Leistungssteigerung © (c) APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV (KIRILL KUDRYAVTSEV)

"Es war kein Fluss im Spiel, wir waren nicht schnell genug. Unsere Offensive war nicht so gut, wie sie hätte sein sollen", zeigte sich Frankreich Trainer Didier Deschamps nach dem Schlusspfiff verärgert und übte auch Kritik am Offensiv-Trio Ousmane Dembele, Antoine Griezmann und Kylian Mbappe: "Die drei haben nicht viel zusammengespielt. Das müssen wir besser machen." Im zweiten Gruppenspiel trifft die Equipe Tricolore am Donnerstag auf Peru. Nachdem Deschamps nach dem knappen 2:1-Auftaktsieg die Einwechselspieler Blaise Matuidi, Olivier Giroud und Nabil Fekir explizit lobte, ist es durchaus vorstellbar, dass zumindest einer der drei am Donnerstag in der Startelf stehen wird. Der Trainer geht auf jeden Fall von einer Leistungssteigerung seiner Elf aus: "Wir müssen und wir werden besser spielen!"

Voll des Lobes war der Weltmeister von 1998 für Paul Pogba, der in seiner Heimat immer wieder in der Kritik stand: "Paul hat eine gute Leistung gezeigt. Er ist ein großartiger Spieler mit sehr viel Potential." Der Manchester United-Star war gegen Australien maßgeblich am Siegtreffer beteiligt.