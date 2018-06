Facebook

Pogba (links) und Griezmann (rechts) haben für Frankreich getroffen, Umtiti verursachte einen Elfmeter © APA/AFP/FRANCK FIFE

Mit einem 2:1 über Australien ist Frankreich erwartungsgemäß mit einem Sieg in die WM gestartet. Und die Franzosen haben gleich zu Beginn gezeigt, wieso man zum engen Favoritenkreis dieser WM gehört: Kylian Mbappe hatte nach etwas mehr als einer Minute schon die große Chance zur führung, doch Mathew Ryan passte im Australien-Tor auf. In einer ähnlichen Tonart rollte der französische Offensiv-Express weiter, doch Australien verstand es gut, die Angriffe der Gegner zu unterbinden.

Richtig Spannung kam dann erst in der zweiten Hälfte in das Spiel - und der Videobeweis hat daran großen Anteil. Nach einem Foul an Antoine Griezmann hat der Unparteiische nachträglich korrekterweise auf den Punkt gezeigt, da Joshua Risdon statt den Ball nur den Franzosen nur am Bein getroffen hat. Griezmann verwertete den Strafstoß im Stile eines Klasse-Stürmers (58.).

Schneller Ausgleich, doch Frankreich reagierte

Doch wer dachte, Frankreich würde ab jetzt sicher verwalten, der irrte: Samuel Umtiti verursachte mit einem vermeidbaren Handspiel keine fünf Minuten nach der Führung einen Elfmeter für Australien, den Mile Jedinak zum Ausgleich verwertete (62.).

Die spielentscheidende Szene galt schließlich Paul Pogba: Er spitzelte das Leder über den Australien-Tormann, der Ball traf die Latte und kam hinter der Torlinie auf: 2:1 (80.). Australien spielte zwar im Rahmen seiner Möglichkeiten gut mit, ein zweites Tor war aber nicht mehr drin - Frankreich holte den erwartete Auftaktsieg.